الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق

أعلى درجات الحرارة في مكة وأقلها بأبها..
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الثلاثاء ، لافتةً إلى وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الرياض، بريدة، حائل، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد» أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة مع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر أما البحر فسيكون خفيف الموج.
ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 45 درجة مئوية في مكة للعظمى، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 18 درجة للصغرى.
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