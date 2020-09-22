الوزير «آل الشيخ» يحذر من 5 مخاطر لجماعة الإخوان الإرهابية

أشرهم السرورية التى تشكِّل حكومة عميقة..
شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحارب كل من يحذر من خطر الجماعة.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: الإخوان اللامسلمون يمارسون الإرهاب المروع ضد كل من يحذر من خطرهم أو يكشف منهجهم ويعريه.
وأضاف: أخطر وأشر فصائلهم السرورية وهم يشكلون حكومة عميقة في البلاد التي تبتلى بهم وينتشرون في مفاصل الدول ويقمعون بل يدمرون كل من فضحهم أو تعرض لهم سلاحهم الكذب والتزوير والغدر والتخفي وعدم مخافة الله.
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