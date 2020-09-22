أمير الشرقية يدشن الحديقة المائية بالظهران

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بمكتبه، أمس، عبر الشبكة الافتراضية، الحديقة المائية (لوباجوون) في منتجع خليج الدانة، بشاطئ نصف القمر في الظهران، مبينا أن تخصيص المشروع للنساء، سيسهم في زيادة الخيارات المخصصة لهن، ويعزز التنافسية في تقديم الخيارات الترفيهية المتنوعة.
ويقع المشروع على مساحة 15 ألف متر مربع، وتتسع لقرابة 2000 زائرة يوميا، وتبلغ قيمة الاستثمار أكثر من 100 مليون ريال.
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