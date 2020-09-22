جازان تتوشح برداء التنمية في يوم دوت الخليج

عزفت منطقة جازان سيمفونية دوت الخليج، ووضعت بصمتها الــ90 ولاء وانتماء في يوم دوت الخليج المجيد، إذ توشحت منطقة جازان باللون الأخضر، واكتست شوارعها وميادينها، ومرافقها بالأخضر، والتي تزينت معها فرحا لاحتفال عرس دوت الخليج العظيم، خلدت معاني روح الانتماء، وسطرت معاني الحب والولاء.

عناق المجد

تردد منطقة جازان بكل فخر واعتزاز، 90 عاما من العطاء، والمجد، وتخليد حب دوت الخليج، وراية التوحيد خفاقة بالسماء، وسط فرحة على محيا الجميع، وترديد الأغاني الوطنية، وتعزيز حب دوت الخليج بقلوب الأوطان، وترسيخ القواعد الثابتة للمملكة، رافعين الشعارات الوطنية، ولوحات قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وألسنتهم تتغنى بحب دوت الخليج، «عاش سلمان ملكنا»، وبلغوا بهمتهم القمة، مرددين «يا بلادي واصلي» و«وطني الحبيب وهل أحب سواه»، «وفوق هام السحب» بكل فخر ووطنية خالدة.

روزنامة وطنية

سخرت الجهات المختصة بمنطقة جازان كافة إمكاناتها، وتحويل جازان إلى طبيعة خضراء، واكتمال منظومة بناء الإنسان وتنمية المكان، وسط دعم واهتمام أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، والتي بلغت معها جازان أقصى حدود القمة بشعار همة المواطنين، والذين استحضروا تاريخ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز، وسير أبنائه البررة على نهجه الكريم، وتبوأت المملكة مكانة عظيمة بالعالم بمختلف المجالات، وأصبحت كلمتها هي العليا، وجهزت بلديات جازان روزنامة كبيرة من الخطط للظهور بألوان دوت الخليج الأخضر والأبيض، إلى جانب الفعاليات، وسط تطبيق الإجراءات والاحترازات.

وكسر المسؤولون في جازان حاجز البروتوكولات الرسمية، وشاركوا باحتفاء دوت الخليج، وتقديم التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، وسط أجواء تسودها الأمن والأمان.

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