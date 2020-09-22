الشورى يناقش التقريرين السنويين للاستخبارات والرياضة

عقدت لجنة الشؤون الأمنية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى اجتماعا - عن بعد - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري، وذلك بمشاركة المشرف على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من المسؤولين في البرنامج.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي للبرنامج الوطني​ للتنمية المجتمعية في المناطق للعام المالي 1440/‏‏1441، كما استعرض عددا من المحاور التي تضمنها التقرير والخطط والبرامج التنفيذية للبرنامج وسير عملها.

الرفع بالتوصيات

كما عقدت لجنة الشؤون الأمنية في وقت سابق اجتماعا - عن بعد - لمناقشة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي، وعدد من الموضوعات المحالة للجنة والتي تقع ضمن اختصاصها.

من المقرر أن ترفع اللجنة تقاريرها للمجلس بشأن الموضوعات التي فرغت من دراستها، متضمنة توصياتها النهائية تمهيدا لمناقشتها والتصويت عليها تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.

يذكر أن لجنة الشؤون الأمنية هي إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربعة عشر، وتختص بدراسة التقارير والموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالشؤون الأمنية والعسكرية وإمارات المناطق، وكذلك الموضوعات الأخرى التي يرى المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.

Advertisements

تقرير وزارة الرياضة

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى اجتماعًا - عن بعد - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/‏‏1441.

وناقش الاجتماع وجهة نظر اللجنة بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440/‏‏1441، تمهيدا لرفع توصياتها النهائية لتضمينها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت عليها خلال الفترة القادمة.

كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة، تمهيدًا لإعداد تقاريرها حيالها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت قبة المجلس في الفترة القادمة. يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس ضمن اللجان المتخصصة، والتي تعمل على مناقشة التقارير السنوية للجهات الحكومية والموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها، وذلك ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس.​