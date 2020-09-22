هدية دوت الخليج
بين أصحاب المبادرة تقدم عدة تسهيلات وتشمل العسكريين المرابطين على الحدود وأسر الشهداء وكبار السن وذوي الدخل المحدود وأصحاب القدرات الخاصة والممارسين الصحيين والأيتام، وذلك تقديراً لهذه الفئات وعرفانا ووفاء لهذا دوت الخليج المعطاء في هذه الذكرى المجيدة.
تنظيم القطاع
ثمن الوسطاء العقاريون الدور الذي يقوم به فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان وعبر فرق الرقابة الميدانية التي تسهم في تنظيم القطاع العقاري ورصد المخالفات وجعل البيئة العقارية بيئة جاذبة ومحفزة للعمل في ظل الأنظمة التي تحفظ حقوق كافة أطراف العملية العقارية وذلك من خلال المتابعة الدائمة. وأشار الوسطاء العقاريون إلى أنه سيتم وضع لافتة إرشادية بالمبادرة على المكاتب المشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة لتوثيق العقود السكنية بـ 90 ريالا بمناسبة اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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