مبادرة لتوثيق العقود السكنية بـ 90 ريالا بمناسبة اليوم الوطني

بادر عدد من الوسطاء العقاريين المعتمدين في برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان بمنطقة جازان بتخفيض رسوم الوساطة العقارية لتوثيق عقود الإيجار الموحد السكنية، والبالغة نسبتها 2.5 % من قيمة السعي في العقود السكنية إلى (90 ريالا) بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (90) للمملكة في يومي الأربعاء والخميس 6-7/‏2/1442 الموافق لليوم الوطني واليوم الذي يليه.

هدية دوت الخليج

بين أصحاب المبادرة تقدم عدة تسهيلات وتشمل العسكريين المرابطين على الحدود وأسر الشهداء وكبار السن وذوي الدخل المحدود وأصحاب القدرات الخاصة والممارسين الصحيين والأيتام، وذلك تقديراً لهذه الفئات وعرفانا ووفاء لهذا دوت الخليج المعطاء في هذه الذكرى المجيدة.

تنظيم القطاع

ثمن الوسطاء العقاريون الدور الذي يقوم به فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان وعبر فرق الرقابة الميدانية التي تسهم في تنظيم القطاع العقاري ورصد المخالفات وجعل البيئة العقارية بيئة جاذبة ومحفزة للعمل في ظل الأنظمة التي تحفظ حقوق كافة أطراف العملية العقارية وذلك من خلال المتابعة الدائمة. وأشار الوسطاء العقاريون إلى أنه سيتم وضع لافتة إرشادية بالمبادرة على المكاتب المشاركة.