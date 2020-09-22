90 عاما فوق القمة

إنجازات عظيمة وتقدم مذهل من أجل البناء والإعمار في شتى المجالات منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي وحد هذه البلاد المباركة ولملم شتاتها لتبدأ مسيرة عطاء على مدار تسعين عاما مضت، بجهود كل الملوك الذين تعاقبوا على حكمها، وها نحن اليوم وفي هذا العهد الزاهر عهد الطموح والقوة في ظل حكم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله، يسابق الجميع الزمن من أجل علو القمة باسمك يا وطني وبدعم القيادة الحكيمة التي وفرت كرم العيش لكل أبناء هذا دوت الخليج، ذكرى اليوم الوطني 90 هي ذكرى إنجازات موحد سار على نهجه كل أبنائه وأحفاده على مدى عقود من الزمن، وإذ نجد هذه الفرصة لنرفع التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين الشاب الطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، بهذه الذكرى العظيمة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها وموحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان، وإلى جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي وكافة أفراد الشعب السعودي الوفي المترابط المتماسك المتطلع لما سيتحقق بإذن الله من تطور وتنمية في شتى المجالات في ظل رؤية المملكة 2030. * محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة



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