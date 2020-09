المملكة تدعم المصالحة بين حكومة أفغانستان وطالبان

Taliban delegates shake hands during talks between the Afghan government and Taliban insurgents in Doha, Qatar September 12, 2020. REUTERS/Ibraheem al Omari

تابعت حكومة المملكة العربية السعودية المصالحة التي عُقدت مؤخرا بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان، وتعرب عن دعمها لعملية المصالحة، وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والحد من العنف في أفغانستان، وأن المملكة كانت وما زالت مع أفغانستان والشعب الأفغاني لتحقيق جميع آماله وتطلعاته. يذكر أن مباحثات سلام تاريخية بدأت في 12 سبتمبر الجاري، شملت وفودا من حركة طالبان والحكومة الأفغانية لأول مرة منذ 19عاما. وعلى الرغم من إجراء المفاوضات، مازال يتم قتل المواطنين في أفغانستان يوميا. وطالب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله حركة طالبان بقبول وقف إطلاق النار. وقال في بيان «وطننا يحترق بسبب الحرب والصراع منذ أكثر من 40 عاما، وخسرنا الكثير من الأرواح في هذه الحرب التي لا نهاية لها». وأضاف أنه مما لا شك فيه أن المواطنين يكرهون هذه الحروب والصراعات المستمرة في البلاد، وسئموا منها.



