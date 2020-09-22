زراعة نصف مليون شجرة بالمدينة المنورة

أطلقت أمانة المدينة المنورة مطلع هذا الأسبوع مبادرة لتشجير المدينة المنورة، تهدف في مرحلتها الأولى لزراعة 500 ألف شجرة، وذلك ضمن المبادرات التي أطلقتها الأمانة إيمانا منها بأهمية زراعة الأشجار ودورها في تحسين المناخ والبيئة، إضافة إلى ما تضيفه للمدن من خضرة وجمال، وتساهم في تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أنها اعتمدت لهذه المبادرة المجتمعية عدداً من الأشجار أبرزها «النيم واللبخ والبنسيانا والخبيز الساحلي وبلتفورم والخزامى الأفريقي وفيكس لسان العصفور وتابوبيا وفلفل رفيع الأوراق، إضافة إلى بعض الشجيرات المزهرة مثل الجهنمية والتكوما واكاسيا جلوكا جاتروفا وجاردينيا وكف مريم»، وذلك حرصا على جودة الحياة وأنسنة المدينة. حيث إن أنواع هذه الأشجار المختارة تُعد أشجارا من البيئة المحلية دائمة الخضرة وتحتاج إلى كميات قليلة من المياه، وذات ظل جميل وقليلة الصيانة ولا تشكل خطورة على البنية التحتية للمباني والمرافق.