زراعة نصف مليون شجرة بالمدينة المنورة

وأوضحت الأمانة أنها اعتمدت لهذه المبادرة المجتمعية عدداً من الأشجار أبرزها «النيم واللبخ والبنسيانا والخبيز الساحلي وبلتفورم والخزامى الأفريقي وفيكس لسان العصفور وتابوبيا وفلفل رفيع الأوراق، إضافة إلى بعض الشجيرات المزهرة مثل الجهنمية والتكوما واكاسيا جلوكا جاتروفا وجاردينيا وكف مريم»، وذلك حرصا على جودة الحياة وأنسنة المدينة. حيث إن أنواع هذه الأشجار المختارة تُعد أشجارا من البيئة المحلية دائمة الخضرة وتحتاج إلى كميات قليلة من المياه، وذات ظل جميل وقليلة الصيانة ولا تشكل خطورة على البنية التحتية للمباني والمرافق.
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