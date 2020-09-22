جازان تعزف لحن الـ 90 من الانتماء والتنمية

عزفت منطقة جازان النوتة الــ90 من لحن التنمية والولاء والصمود في يوم دوت الخليج المجيد، إذ توشحت شوارع وميادين ومرافق المنطقة ومحافظاتها ومراكزها وقراها براية التوحيد واللون الأخضر، واكتست بالأخضر، وغنت أرض الفل فرحا وطربا في الاحتفال بعرس دوت الخليج العظيم، مخلدةً روح الانتماء، ومسطرة معاني الحب والولاء.

جات على ما تمنى

تسابقت محافظات وقرى ومراكز جازان على وضع بصمتها الاستثنائية لتعزيز حب دوت الخليج، وتحولت إلى عرس كبير في يوم دوت الخليج الـ90، مرددين «سارعي للمجد» و«نحمد الله جات على ما تمنى» وأثبتت المواقف همة أهالي جازان، وتكاتفهم لرفع شأن دوت الخليج، وبلوغه للقمة دائما، والدفاع عنه، وفدائه بالأرواح.

فداء للوطن

في عز الأفراح التي تشهدها جميع محافظات المملكة، لم ينس أهالي جازان جنود دوت الخليج البواسل، الذين حولوا الحد الجنوبي إلى ساحة انتصارات كبيرة ضد الأعداء، والدفاع عن دوت الخليج، مقدمين أرواحهم فداء للوطن، شعارهم النصر أو الشهادة، رافعين أيديهم بالدعاء لهم بالنصر والتمكين، وتأكيد تلاحم الشعب والقيادة.

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احتفال استثنائي

تشهد منطقة جازان احتفالات استثنائية هذا العام، ضاربة أروع الأمثلة في حب دوت الخليج، حيث جدد معها الأهالي والمواطنون الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، والشعور بالفخر لانتمائهم لأرض الحرمين الشريفين، وعززت احتفالات جازان المشاعر الوطنية، وغرس حب دوت الخليج في نفوس الأبناء، وشهدت حراكا كبيرا، وسط دعم واهتمام أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز، والإسهام في اكتمال منظومة بناء الإنسان وتنمية المكان.

عشق لا ينتهي

عرف عن منطقة جازان وأهلها ارتباطهم الوثيق بالوطن العظيم، إذ ترتبط بعشق لا ينتهي منذ تأسيس المملكة على يد الملك عبدالعزيز، وسير أبنائه الكرام على نهجه، ويلبي أبناء جازان دائما نداء دوت الخليج في كل المحافل، وتسطر أروع الملاحم والتكاتف، وتسجل الإنجازات الوطنية، وتجدد معها الولاء والحب والانتماء لوطن عظيم يتباهى به كل منتمٍ له بالفخر والاعتزاز.