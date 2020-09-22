بلدية صامطة ترسم لوحة تنمية الحد الجنوبي بـ 54 مشروعا بلديا

رفع رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم آل منيف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد آل سعود، وإلى كافة الأسرة المالكة والشعب السعودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الــ 90 للمملكة، مؤكدا أن اليوم الوطني صفحة مضيئة تضاف إلى سجل الإنجازات السعودية الحافل بالعطاء، وذكرى عظيمة نستحضر خلالها عظمة ما تحقق لبلادنا العزيزة من نهضة تنموية شاملة.

بوابة الحد الجنوبي

بين الدكتور آل منيف أن بوابة الحد الجنوبي محافظة صامطة الواقعة في أقصى حدود المملكة الجنوبية، حظيت بمشاريع بلدية عملاقة أسهمت في تطور المحافظة ومواكبة عصر الازدهار والبناء، دالة على اهتمام القيادة الرشيدة في المملكة حفظها الله، لكافة مناطق ومحافظات المملكة، حيث تمثل صامطة أنموذجا رائدا للتنمية من خلال مشاريعها البلدية المتعددة التي تجاوزت 54 مشروعا خلال العام المنصرم بقيمة تجاوزت 144 مليون ريال، لتترجم بذلك اهتمام المملكة بكل شبر من أرضها الطاهرة.

مشاريع خمسينية

تمتلك بلدية محافظة صامطة خطة تنمية إستراتيجية تمتد حتى العام 1450 هـ تركز فيها على تنمية المحافظة وقراها، حيث بين رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف أن البلدية وضعت على عاتقها خدمة أبناء المحافظة والمقيمين والزوار، وجعلتها أولى أولوياتها، حيث سعت وتسعى لتقديم مشاريع تنموية رائدة تنافس بها بقية المحافظات وتجعل منها مركز جذب للمستثمرين والسياح والزوار، تحقيقا لرؤية 2030، كما تسعى بلدية صامطة لتحسين المشهد الحضري بالمحافظة من خلال إزالة التشوه البصري وزيادة رقعة المساحات الخضراء والحدائق العامة وأماكن التنزه والأماكن المخصصة للمشي، بالإضافة إلى الاهتمام بالأسواق وخاصة التراثية من خلال العمل على تطويرها وتحسينها وتحسين البيئة التجارية في المحافظة، من خلال القضاء على مظاهر البيع المخالفة. وأضاف: نعد المواطنين والأهالي بتقديم مشاريع تسهم بتجويد الحياة ورفع اسم المحافظة عاليا بين المحافظات، من خلال حزم من المشاريع التي تشمل مشاريع الطرق والأرصفة والإنارة وتحسين وتجميل المداخل، وإنشاء الحدائق والساحات وممرات المشاة ومشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والمشاريع التطويرية وغيرها من الأفكار البلدية العصرية.

54 مشروعا

كشف رئيس بلدية محافظة صامطة أن إجمالي عدد المشاريع المنفذة في المحافظة خلال العام 1441هـ يبلغ أكثر من 54 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 144,827,047 ريالا، مبينا تنوع هذه المشاريع التي شملت مشاريع للسفلتة ومشاريع أنسنة المدن ومشاريع المباني والمرافق البلدية ومشاريع الحماية من السيول ومشاريع الميادين والمتنزهات، بالإضافة إلى مشاريع نزع الملكية.

بنى تحتية

بين الدكتور سالم بن منيف أن بلدية صامطة نفذت مشاريع بنى تحتية تمثلت في 15 مشروعا للسفلتة والرصف بقيمة تجاوزت 82,723,000 ريال شملت أجزاء من المحافظة و14 قرية، بالإضافة إلى مشروعين للحماية من السيول بمبلغ 21,557,455 ريالا.

أنسنة المدن

أكد بن منيف اهتمام بلدية صامطة بتطوير المحافظة وقراها وتحسين بيئتها الداخلية من خلال مشاريع أنسنة المدن المنفذة التي تجاوزت 20 مشروعا بقيمة بلغت 16,000,000 ريال، وشملت الانتهاء من تنفيذ ملعب بلدية محافظة صامطة بمخطط الضاحية والملعب النسائي وحديقة ذوي الهمم وحديقة الشباب، بالإضافة إلى ممشى الحزام الجنوبي وممشى المعهد العلمي وممشى الكلية التقنية وممشى إسكان الخارش بأطوال بلغت 11,7 كلم والمجهزة بأجهزة رياضية.

مرافق بلدية

اهتمت بلدية محافظة صامطة بالمرافق البلدية، حيث أوضح الدكتور سالم بن منيف تنفيذ 10 مشاريع للمرافق البلدية ونزع الملكيات بقيمة تجاوزت 24 مليون ريال شملت 5 مشاريع للمرافق البلدية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مبنى بلدية محافظة صامطة ومركز خدمة حديقة الوادي ودورات مياه بحديقة ساحة الشهداء ومقبرة إسكان الخارش بقيمة بلغت 13,117,245 ريالا، و5 مشاريع لنزع الملكية بقيمة بلغت 11,429,347 ريالا.

استعدادات وتجهيزات

وقف رئيس بلدية محافظة صامطة على استعدادات البلدية للاحتفال باليوم الوطني الـ 90، حيث تفقد ميدانياً سير العمل على تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة، ووجه منسوبي البلدية ببذل كامل الجهود لإنهاء كافة الأعمال لإظهار هذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوب الجميع بالمظهر اللائق، حيث اكتست المحافظة باللونين الأخضر والأبيض ابتهاجا وتعبيرا عن الفرحة بهذه المناسبة العزيزة، وأكد «بن منيف» أن ما تعيشه بلادنا اليوم من إنجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن.

مشاريع تنموية ببلدية صامطة

- المركز الحضري

- ساحة الشهداء

- حديقة الوادي

Advertisements

- مبنى البلدية

- تطوير الأسواق التراثية

- الملعب النسائي

- حديقة ذوي الهمم

أبرز المشاريع المنفذة

15 مشروعا للسفلتة بأكثر من 82 مليون ريال

20 مشروعا للميادين والمتنزهات والحدائق بأكثر من 16 مليون ريال

5 مشاريع للمرافق البلدية بأكثر من 13 مليون ريال

5 مشاريع لنزع الملكية بأكثر من 11 مليون ريال

مشاريع للحماية من السيول بأكثر من 21 مليون ريال

مشاريع مستقبلية

- تحسين المشهد الحضري

- زيادة الحدائق والمسطحات الخضراء

- مشاريع استثمارية «منطقة صناعية، أسواق، محطات وقود، قاعات أفراح»

- مشاريع خدمية «سفلتة. أرصفة. إنارة. تصريف مياه أمطار»

- ملاه كهربائية

- ملاعب ومرافق شبابية