السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.

// انتهى //

00:18ت م

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نواكشوط 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 6977 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة وفاة.// انتهى //00:18ت م0233

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