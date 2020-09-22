السعودية اليوم / وكالة التخطيط برئاسة شؤون الحرمين تسلّم وكالة المشاريع والدراسات الهندسية حقيبة المشاريع والمبادرات



مكة المكرمة 04 صفر 1442 هـ الموافق 21 سبتمبر 2020 م واس

سلمت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم, حقيبة المشاريع والمبادرات وتوضيح حوكمتها إلى وكالة المشاريع والدراسات الهندسية.

وأوضح الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية المهندس وسام بن محمد مقادمي أن الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية (2020 - 2024) تهدف لاستشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات سواء الداخلية أو الخارجية، والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة لتوفير جميع احتياجات قاصدي بيت الله الحرام.

من جانبه قدّم مدير الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية المهندس تركي بن عبدالله مليباري شرحاً موسعاً عن الخطة المستقبلية وشرح المبادرات والمشاريع .

وتأتي هذه الخطوة في إطار مشاريع الخطة الإسترتيجية التي دشَّنها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعنوان الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية 2020 - 2024.

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22:06ت م

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