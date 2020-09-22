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مخالفات بالجملة داخل منشآت غذائية في أجياد مكة المكرمة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
ضبطت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية أجياد الفرعية، عددًا من المخالفات خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية.
وقالت أمانة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه تم ضبط العديد من المخالفات، منها مخالفة تخزين المواد الغذائية ومخالفة الاشتراطات الصحية وسوء تداول المواد الغذائية، وأيضًا عدم وجود رخصة.
وتابعت الأمانة أنه تم إتلاف المواد الغذائية الفاسدة وإغلاق المنشآت المخالفة.
كما نشرت صورًا تبين المواد المضبوطة خلال الجولات الرقابية.
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