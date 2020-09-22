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مخالفات بالجملة داخل منشآت غذائية في أجياد مكة المكرمة

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2020-09-22

مخالفات بالجملة داخل منشآت غذائية في أجياد مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية أجياد الفرعية، عددًا من المخالفات خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية.

وقالت أمانة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه تم ضبط العديد من المخالفات، منها مخالفة تخزين المواد الغذائية ومخالفة الاشتراطات الصحية وسوء تداول المواد الغذائية، وأيضًا عدم وجود رخصة.

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وتابعت الأمانة أنه تم إتلاف المواد الغذائية الفاسدة وإغلاق المنشآت المخالفة.

كما نشرت صورًا تبين المواد المضبوطة خلال الجولات الرقابية.


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