2020-09-22

وزير التعليم الأكثر تداولًا وأكثر من مليون ونصف مشاهدة لحواره في الراصد

متابعات الخليج 365 - الرياض

تخطى عدد مشاهدات حلقة وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، في برنامج “الراصد” على القناة الإخبارية حاجز المليون و600 ألف مشاهدة.

وكشف وزير التعليم خلال الحلقة أنه سيتم تدريس اللغة الإنجليزية ابتداء من العام الدراسي المقبل للمرحلة الابتدائية بكافة مراحلها ومن الصف الأول الابتدائي، مؤكدًا أن هناك تطويرًا سيطال المناهج إضافة إلى وجود مادة تُعنى بالتربية الرقمية.

وقال آل الشيخ: إن التعليم عن بعد سيستمر حتى بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن السفر لن يكون عائقًا لحضور الطلاب لحصصهم الدراسية.

Advertisements

وأضاف أن وزارة التعليم تنوي التطوير ولن تتوقف في هذا الإطار، ومن الممكن أن تلغى السنة التحضيرية بالجامعات.

وتفاعل العديد من الحسابات الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والعديد من الصحف الإلكترونية والورقية، إضافة إلى القنوات التلفزيونية مع اللقاء بالحديث عن مضمون ما قاله وزير التعليم، إضافةً إلى انتشاره في كافة منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر وسم وزير التعليم التريند السعودي بعد اللقاء وكان اسم وزير التعليم هو الأكثر بحثًا في المملكة على محرك البحث الشهير جوجل لمدة تجاوزت 12 ساعة.

ويعد برنامج الراصد من البرامج الاجتماعية التي تهتم بقضايا المجتمع والتي تتلقاها من خلال مشاهديها، حيث يتم عرض البرنامج في تمام الساعة 7:30م من الأحد إلى الخميس.





شارك الخبر







