الأميرة مضاوي تدشن معرض الفن بالوطن بمشاركة 50 فنانًا

2020-09-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشنت الأميرة مضاوي بنت منتصر بن سعود عبدالعزيز آل سعود معرض الفن بالوطن في جاليري نايلا، والذي ضم أسماء لامعة في سماء الفن التشكيلي، وحظي بتواجد عدد من رواد الفن التشكيلي، وبحضور لوحات لعدد من المواهب الجديدة.

وقدمت الأميرة مضاوي بنت منتصر بن سعود الشكر للمنظمين والرواد والمهتمين في هذا الجانب، كما عبرت عن امتنانها لهذه الدعوة الكريمة التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة والذي يحل مباركًا على الوطن.

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وانطلق المعرض مساء يوم أمس الأحد، وسيستمر حتى 30 سبتمبر الحالي، حيث كان في استقبال الأميرة مضاوي، أميرة الزبن وابتهال العلوي.

وضم المعرض 54 عملًا بريشة 50 فنانًا تشكيليًّا تنوعت بطبيعة الأعمال المستضافة في معرض الفن بالوطن، حيث استضاف الفن التشكيلي بجميع أنواعه، التكعيبي والتجريدي والواقعي، وكذلك الرسم الرقمي والتصوير الفوتوغرافي وفن النحت، بالإضافة إلى أمسية الافتتاح مع الموسيقي محمد الثقفي.

وعُرض في المعرض مجموعة أعمال فنية قيمة لمجموعة من الفنانين التشكيليين السعوديين منهم فؤاد مغربل وعبدالله حماس ونجلاء السليم وإبراهيم بوقس ومحمد فارع وتغريد البقشي وناصر التركي، ونهار مرزوق، وفاطمة النمر، وأحلام الشدوخي، وخالد الأمير، وفهد مجحدي، وموضي مصلح، وعبدالمحسن آباحسين، وطلال الطخيس، مع مشاركة فنانين واعدين بأعمال معاصرة في المجال البصري والموسيقي.

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