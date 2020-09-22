محمد بن مسعود - الدمام - ناقشا خلال اتصال هاتفي المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنن. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير "الجبير" يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الألماني العلاقات الثنائية بين البلدين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-21 أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنن. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 Advertisements 11:44 PM اخر تعديل 22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 12:27 AM ناقشا خلال اتصال هاتفي المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ناقشا خلال اتصال هاتفي المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنن. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ، "الجبير" يبحث مع وزير الشؤون الخارجية الألماني العلاقات الثنائية بين البلدين ،

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