، شاهد.. "الفيصل" يشكر أمين المدينة على جهوده في تنفيذ المشروعات التنموية في وقتها ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وجه الأمير سعود بن خالد الفيصل شكره لأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي على جهوده التي بذلها في متابعة وتنفيذ المشروعات منذُ توليه أمينًا لطيبة الطيبة، مؤكدًا حرص أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان على اكمال كل المشروعات التنموية بالوقت المحدد لها.
وتفصيلاً، جاء ذلك يوم أمس أثناء اطلاع نائب أمير المنطقة على مشروعات تنفيذ جسور وانفاق عدد من التقاطعات التي تنفذها أمانة المدينة، حيث تم استعراض 8 تقاطعات بمواقع حيوية في المدينة المنورة.
وتفاعل العديد من المغردين مع رسالة الشكر التي وجهها نائب أمير المنطقة لأمين المدينة، إذ قال المغرد الدكتور أحمد المزيني "منذ اليوم الأول لتولي معالي المهندس فهد البليهشي مهامه والمدينة عبارة عن ورشة عمل ومجموعة مشروعات تنموية وحضارية وحيوية انتظرها أهل طيبة منذ سنوات .. واقع الحال خير شاهد وكل من ينتقد بغير علم فهو جاحد".
وشارك المغرد "فخرنا" قائلاً : لاحظنا تغييرًا كبيرًا في المدينة مشروعات حدائق وطرق وأنفاق وجسور وملاعب ما شاء الله تبارك .. اللهم سخر للمدينة من يخدمها ويسهل على سكانها ووفقه يارب العالمين.
شاهد.. "الفيصل" يشكر أمين المدينة على جهوده في تنفيذ المشروعات التنموية في وقتهاخالد الشاماني الخليج 365 2020-09-21
وجه الأمير سعود بن خالد الفيصل شكره لأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي على جهوده التي بذلها في متابعة وتنفيذ المشروعات منذُ توليه أمينًا لطيبة الطيبة، مؤكدًا حرص أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان على اكمال كل المشروعات التنموية بالوقت المحدد لها.
وتفصيلاً، جاء ذلك يوم أمس أثناء اطلاع نائب أمير المنطقة على مشروعات تنفيذ جسور وانفاق عدد من التقاطعات التي تنفذها أمانة المدينة، حيث تم استعراض 8 تقاطعات بمواقع حيوية في المدينة المنورة.
وتفاعل العديد من المغردين مع رسالة الشكر التي وجهها نائب أمير المنطقة لأمين المدينة، إذ قال المغرد الدكتور أحمد المزيني "منذ اليوم الأول لتولي معالي المهندس فهد البليهشي مهامه والمدينة عبارة عن ورشة عمل ومجموعة مشروعات تنموية وحضارية وحيوية انتظرها أهل طيبة منذ سنوات .. واقع الحال خير شاهد وكل من ينتقد بغير علم فهو جاحد".
وشارك المغرد "فخرنا" قائلاً : لاحظنا تغييرًا كبيرًا في المدينة مشروعات حدائق وطرق وأنفاق وجسور وملاعب ما شاء الله تبارك .. اللهم سخر للمدينة من يخدمها ويسهل على سكانها ووفقه يارب العالمين.
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
11:06 PM
أثناء اطلاعه على تنفيذ الأمانة لجسور وأنفاق في عددٍ من التقاطعات والمواقع الحيوية
وجه الأمير سعود بن خالد الفيصل شكره لأمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي على جهوده التي بذلها في متابعة وتنفيذ المشروعات منذُ توليه أمينًا لطيبة الطيبة، مؤكدًا حرص أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان على اكمال كل المشروعات التنموية بالوقت المحدد لها.
وتفصيلاً، جاء ذلك يوم أمس أثناء اطلاع نائب أمير المنطقة على مشروعات تنفيذ جسور وانفاق عدد من التقاطعات التي تنفذها أمانة المدينة، حيث تم استعراض 8 تقاطعات بمواقع حيوية في المدينة المنورة.
وتفاعل العديد من المغردين مع رسالة الشكر التي وجهها نائب أمير المنطقة لأمين المدينة، إذ قال المغرد الدكتور أحمد المزيني "منذ اليوم الأول لتولي معالي المهندس فهد البليهشي مهامه والمدينة عبارة عن ورشة عمل ومجموعة مشروعات تنموية وحضارية وحيوية انتظرها أهل طيبة منذ سنوات .. واقع الحال خير شاهد وكل من ينتقد بغير علم فهو جاحد".
وشارك المغرد "فخرنا" قائلاً : لاحظنا تغييرًا كبيرًا في المدينة مشروعات حدائق وطرق وأنفاق وجسور وملاعب ما شاء الله تبارك .. اللهم سخر للمدينة من يخدمها ويسهل على سكانها ووفقه يارب العالمين.
، شاهد.. "الفيصل" يشكر أمين المدينة على جهوده في تنفيذ المشروعات التنموية في وقتها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "الفيصل" يشكر أمين المدينة على جهوده في تنفيذ المشروعات التنموية في وقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.