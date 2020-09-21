شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث مع نظيره الألماني العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنن.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيرها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.