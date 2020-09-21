شكرا لقرائتكم خبر عن من شباب «مسك» للعالم.. «راسمين علومنا» يحكي قفزات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أنتجت مؤسسة مسك الخيرية ممثله بشبابها، اليوم، فيديو "راسمين علومنا" يحكي قفزات ونهضة المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90. وقالت المؤسسة عبر "تويتر": "من شباب مسك للعالم (راسمين علومنا) يأتي شاهداً على القفزات التي مرت بها المملكة".

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