أمانة الباحة تستعد لـ اليوم الوطني بـ 30 ألف علم وفعاليات مميزة

2020-09-22

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

استكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة بالمنطقة كافة استعداداتها الميدانية وتجهيزاتها اللوجستية للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التسعين للمملكة.

وأوضح أمين منطقة الباحة، الدكتور علي بن محمد السواط، أن أمانة المنطقة وجميع البلديات استعدت لهذه المناسبة الغالية منذ وقت مبكّر بتوجيهات كريمة من أمير منطقة الباحة، وأبرزت المظاهر الاحتفالية المتعددة والصور الوطنية المعبّرة عن هذه المناسبة الغالية في مداخل المدن وعلي المحاور والطرق الرئيسية والساحات البلدية والمنتزهات والحدائق بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

30 ألف علم:

وأضاف الدكتور السواط أنه ضمن استعدادات اليوم الوطني تم تجهيز كافة المواقع والحدائق والمنتزهات والساحات والميادين للمرتادين والزائرين، وتم تركيب أكثر من 30 ألف علم للمملكة العربية السعودية على أسوار المباني والمرافق العامة وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين بمدينة الباحة ومحافظات ومراكز المنطقة، وتم تركيب لمبات ليد وإضاءات جمالية باللون الأخضر والأبيض بطول 762 ألف م. ط. على جميع مباني ومرافق الأمانة والبلديات والميادين والساحات.

وكذلك تم تركيب أكثر من 300 لوحة تتضمن التهاني والتبريكات في الطرقات والميادين وأعمدة الإنارة تحمل صور ولاة الأمر وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة، كما تم تجهيز وتهيئة عدد 126 حديقة ومنتزهًا في المنطقة و14 ممرًّا للمشاة بمساحات إجمالية تتجاوز مليوني متر مربع، وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين في هذه المناسبة.

Advertisements

وذكر أمين منطقة الباحة أن الفرق الميدانية في الأمانة سوف تقوم بتوزيع أكثر 20 ألف علم وطني وقبعات وتشيرتات بالشعار الوطني والألوان الخضراء الزاهية وباقات الزهور على مرتادي المنتزهات والحدائق والمواقع العامة من المواطنين والمقيمين والأسر والأطفال احتفالًا باليوم الوطني، كما سيتم زيارة المرضى المنومين في المستشفيات وتقديم الهدايا الوطنية لهم، والمشاركة في حملات التبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين على الحدّ الجنوبي.

كما نوه الدكتور السواط بأن الأمانة وبلديات المنطقة ستقيم عددًا من الفعاليات الوطنية بمناسبة اليوم الوطني، منها فعالية المشي لفرق الهاكينج وفعالية الطيران الشراعي وفعالية مسيرة الدراجات النارية بمدينة الباحة، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى التي ستنظمها البلديات في محافظات ومراكز المنطقة بهذه المناسبة.

شارك الخبر







