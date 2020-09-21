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2020-09-21 الجبير يستعرض المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الألماني متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز آنن. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيرها، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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