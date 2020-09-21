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شكرا لقرائتكم إزالة اللحمية لا تكلف أكثر من 1500 ريال ومستشفيات تُجريها بـ10 آلاف! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إزالة اللحمية لا تكلف أكثر من 1500 ريال ومستشفيات تُجريها بـ10 آلاف!
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد استشاري وأستاذ جراحة أنف وأذن وحنجرة بكلية الطب جامعة الملك خالد علي بن معيض، أنه لا حسيب ولا رقيب على تسعيرات المنشآت الصحية.
وأضاف في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: أن ما نراه في العيادات والمستشفيات الخاصة طمع وليس عملًا تجاريًّا هدفه مادي بحت.
وتابع ابن معيض متعجبًا: بأي حق يأخذ الاستشاري ألف ريال في 5 دقائق كشف؟! كما أن إزالة اللحمية لا تكلف أكثر من 1500 ريال؛ فمن الذي سمح لبعض المستشفيات بإجرائها مقابل 10 آلاف ريال؟! والعناية المركزة تكلف 10 آلاف ريال في الليلة الواحدة، ومن يستطيع دفع هذه المبالغ؟!
وأردف: أنا استشاري أنف وأذن وحنجرة، وأرى أن أكثر من 100 ريال لكشف الاستشاري سيكون مبلغًا مبالغًا فيه.
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