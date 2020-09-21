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آل الشيخ: الإخوان اللامسلمون يمارسون الإرهاب ضد كل من يحذر من خطرهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، أن “الإخوان اللامسلمون” يمارسون الإرهاب المروع ضد كل من يحذر من خطرهم أو يكشف منهجهم ويعريه.
وأضاف آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أن أخطر وأشر فصائلهم السرورية، وهم يشكلون حكومة عميقة في البلاد التي تبتلى بهم وينتشرون في مفاصل الدول ويقمعون، بل يدمرون كل من فضحهم أو تعرض لهم، سلاحهم الكذب والتزوير والغدر والتخفي وعدم مخافة الله.
ويمكن الاطلاع على تغريدة وزير الشؤون الإسلامية عبر الرابط
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يمارس#الاخوان_اللامسلمون الارهاب المروع ضد كل من يحذر من خطرهم أويكشف منهجهم ويعريه وأخطر وأشر فصائلهم#السرورية وهم يشكلون حكومة عميقة في البلاد التي تبتلى بهم وينتشرون في مفاصل الدول ويقمعون بل يدمرون كل من فضحهم أو تعرض لهم سلاحهم الكذب والتزوير والغدروالتخفي وعدم مخافة الله .— د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) September 21, 2020
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