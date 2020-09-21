لافروف: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

2020-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعم جهود المملكة في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن، كما تؤيد مقترحات المبعوث الأممي للحل في اليمن.

وأضاف لافروف، اليوم الأحد، في تصريحات خاصة إلى “العربية”، من نيويورك، أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فايز السراج، بحثا استئناف تصدير النفط الليبي.

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ولفت إلى أن عدوان الناتو في 2011 تسبب في كارثة بليبيا، مؤكدًا أن ليبيا تتسبب في صداع فظيع لعدة جهات دولية.

وأضاف أننا تشاورنا مع تركيا لوقف النار في ليبيا، لافتًا إلى أن بعض الدول لا تريد انتهاء الأزمة الليبية.

كما قال لافروف: إن المواجهة العسكرية بين الحكومة السورية والمعارضة انتهت، وما تبقى من بؤر ساخنة هي إدلب ومنطقة الفرات، حيث تتمركز القوات الأمريكية.



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