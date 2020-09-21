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جامعة الملك خالد تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الخط العربي
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة الملك خالد أسماء الفائزين بمسابقة الخط العربي، التي انطلقت مطلع شهر ذي القعدة الماضي، ودشنها رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ضمن مشروع “مبادرون”.
وضمت مسابقة جامعة الملك خالد سبعة فروع تمثلت في خط الثلث، وخط الثلث الجلي، وخط النسخ، وخط الرقعة، والخط الكوفي، وخط الديواني، وخط النستعليق.
وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر بن علوان عقيل أن جوائز المسابقة وصلت إلى ٨٠ ألف ريال للفائزين من المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث بلغت جائزة المركز الأول في جميع الفروع 5000 ريال، والجائزة الثانية 3000 ريال، والجائزة الثالثة 2000 ريال، فيما حصل الفائزون في المراكز الرابع والخامس والسادس على جوائز تشجيعية ودروع تكريم، مشيراً إلى أن موعد وآلية حفل التكريم ستحدد في وقت لاحق، لافتاً النظر إلى أن الجامعة نشرت أسماء الفائزين على الرابط هنا وعلى موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية.
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