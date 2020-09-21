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حذر أطباء أسنان من التحدي الجديد الذي انتشر على تطبيق "تيك توك" الذي يستخدم فيه المتحديون مبرد الأظافر لتبريد أسنانهم غير المستوية.
وأطلق عددٌ من مشاهير "تيك توك" تحديًا لتبريد الأسنان باستخدام مبرد الأسنان زاعمين أنه يساعد في تنسيق الأسنان.
وأطلق عددٌ كبيرٌ من أطباء الأسنان من جميع الدول في المنصة ذاتها تحذيرات شديدة من التحدي الذي أكدوا أنه سيضر أسنانهم بشكل كبير ودائم، كما سيؤثر على اللثة وبنية السن، وسيؤدي إلى التسوس وفي بعض الأحيان إلى فقدان الأسنان.
"تبريد" الأسنان .. تحذيرات شديدة من تحدٍ خطير انتشر على "تيك توك"خالد علي الخليج 365 2020-09-21
حذر أطباء أسنان من التحدي الجديد الذي انتشر على تطبيق "تيك توك" الذي يستخدم فيه المتحديون مبرد الأظافر لتبريد أسنانهم غير المستوية.
وأطلق عددٌ من مشاهير "تيك توك" تحديًا لتبريد الأسنان باستخدام مبرد الأسنان زاعمين أنه يساعد في تنسيق الأسنان.
وأطلق عددٌ كبيرٌ من أطباء الأسنان من جميع الدول في المنصة ذاتها تحذيرات شديدة من التحدي الذي أكدوا أنه سيضر أسنانهم بشكل كبير ودائم، كما سيؤثر على اللثة وبنية السن، وسيؤدي إلى التسوس وفي بعض الأحيان إلى فقدان الأسنان.
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
11:40 PM
تأكيدات أنه سيضر أسنانهم بشكل كبير كما سيؤثر على اللثة ويؤدي إلى التسوس
حذر أطباء أسنان من التحدي الجديد الذي انتشر على تطبيق "تيك توك" الذي يستخدم فيه المتحديون مبرد الأظافر لتبريد أسنانهم غير المستوية.
وأطلق عددٌ من مشاهير "تيك توك" تحديًا لتبريد الأسنان باستخدام مبرد الأسنان زاعمين أنه يساعد في تنسيق الأسنان.
وأطلق عددٌ كبيرٌ من أطباء الأسنان من جميع الدول في المنصة ذاتها تحذيرات شديدة من التحدي الذي أكدوا أنه سيضر أسنانهم بشكل كبير ودائم، كما سيؤثر على اللثة وبنية السن، وسيؤدي إلى التسوس وفي بعض الأحيان إلى فقدان الأسنان.
، "تبريد" الأسنان .. تحذيرات شديدة من تحدٍ خطير انتشر على "تيك توك" ،
المصدر : الخليج 365
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