محمد بن مسعود - الدمام - بواقع 23 رحلة أسبوعياً وأولى الرحلات ستنطلق من لاهور وإسلام أباد تبدأ الخطوط الباكستانية (PIA) من يوم غد بتشغيل رحلات إلى المملكة العربية السعودية بواقع 23 رحلة أسبوعياً. ووفقاً لتقارير باكستانية فإن أول الرحلات التي ستتجه غداً إلى السعودية ستنطلق من مدينتي لاهور وإسلام آباد. وأشار عبدالله خان المتحدث باسم الخطوط الباكستانية إلى أن عدد الرحلات المتجهة إلى السعودية في الوقت الحالي سيبلغ 23 رحلة أسبوعياً. وأضاف أن الشركة الباكستانية تقدمت بطلب إذن من الجهات السعودية بالسماح لها بإضافة المزيد من الرحلات وفي حال الحصول على الموافقة سيصبح عدد الرحلات المتجهة إلى مختلف المدن السعودية 28 رحلة أسبوعياً.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 11:21 PM بواقع 23 رحلة أسبوعياً وأولى الرحلات ستنطلق من لاهور وإسلام أباد Advertisements اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية تبدأ الخطوط الباكستانية (PIA) من يوم غد بتشغيل رحلات إلى المملكة العربية السعودية بواقع 23 رحلة أسبوعياً. ووفقاً لتقارير باكستانية فإن أول الرحلات التي ستتجه غداً إلى السعودية ستنطلق من مدينتي لاهور وإسلام آباد. وأشار عبدالله خان المتحدث باسم الخطوط الباكستانية إلى أن عدد الرحلات المتجهة إلى السعودية في الوقت الحالي سيبلغ 23 رحلة أسبوعياً. وأضاف أن الشركة الباكستانية تقدمت بطلب إذن من الجهات السعودية بالسماح لها بإضافة المزيد من الرحلات وفي حال الحصول على الموافقة سيصبح عدد الرحلات المتجهة إلى مختلف المدن السعودية 28 رحلة أسبوعياً. الكلمات المفتاحية

، اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية ،

المصدر : الخليج 365

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