شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يشيد بتطبيق " توكلنا " :" وقف معكم بأشد أيامكم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بتطبيق توكلنا، مؤكدًا أنه له دور كبير في التصدي لجائحة " أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بتطبيق توكلنا، مؤكدًا أنه له دور كبير في التصدي لجائحة " كورونا ". وقال تركي آل الشيخ : هالمرة اليوم الوطني غير.. معنا ضيف وقف معكم بأشد أيامكم ومستمر معنا في أحسن أيامنا " توكلنا ". ورد الحساب الرسمي للتطبيق قائلا : شكرًا يا أبو ناصر على دعوتك وبإذن الله دائمًا مخضرينها.

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