شكرا لمتابعة خبر عن " الضمان الصحي " يكشف عن موعد الحصول على التأمين من صاحب العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف مجلس الضمان الصحي عن موعد حصول المواطن والمقيم على التأمين الصحي من صاحب العمل. كشف مجلس الضمان الصحي عن موعد حصول المواطن والمقيم على التأمين الصحي من صاحب العمل. وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أنه يمكن للمواطن الحصول على تأمينه الصحي الخاص فور مباشرته للعمل. وأبان مجلس الضمان الصحي أنه يمكن للمقيم الحصول على تأمينه الصحي من صاحب العمل خلال 10 أيام من وصوله إلى المملكة.

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