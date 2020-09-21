شاهد..عناية الله تنقذ عائلة من حادث وشيك بالباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):أظهر مقطغ فيديو، عائلة كادت أن تتعرض إلى حادث مروري وشيك بعد قيام شركة بتركيب الأعلام بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة، قيل أنه في الباحة، بعد تجاهل إجراءات السلامة.
وظهر في الفيديو مركبة كادت أن تصدم بالعمال وهم يركبون الأعلام ولكن عناية الله أنقذتهم من الموت.
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