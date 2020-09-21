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صور نادرة للكشافة النسائية بالمملكة قبل 70 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت صور نادرة ملامح الكشافة النسائية في قبل 70 عامًا لتكشف مفاجأة بشأن تواجد الكشافة النسائئية في المملكة قديمًا.

وكشفت المواطنة الأمريكية،لوري كينهولز بوسلي عن الأمر من خلال استعراض صورة تبرز مشاركتها في إحدى المسيرات الكشفية بالظهران.

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وقالت إنها كانت في المملكة خلال الفترة 1944- 1965م، وسافرت مع والدها –آل كينهولز– إلى الجزيرة العربية؛ حيث استقر بها لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يعود إلى وطنه.

والمتعارف عليه بين المهتمين بتاريخ الكشافة بالمملكة أنها بدأت من دار الحنان في جدة عام 1385هـ، وبذلك يكون عمر الكشافة النسائية بالمملكة أكثر من 75 عامًا.

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