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شكرا لمتابعة خبر عن صور نادرة للكشافة النسائية بالمملكة قبل 70 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت صور نادرة ملامح الكشافة النسائية في السعودية قبل 70 عامًا لتكشف مفاجأة بشأن تواجد الكشافة النسائئية في المملكة قديمًا.
وكشفت المواطنة الأمريكية،لوري كينهولز بوسلي عن الأمر من خلال استعراض صورة تبرز مشاركتها في إحدى المسيرات الكشفية بالظهران.
وقالت إنها كانت في المملكة خلال الفترة 1944- 1965م، وسافرت مع والدها –آل كينهولز– إلى الجزيرة العربية؛ حيث استقر بها لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يعود إلى وطنه.
والمتعارف عليه بين المهتمين بتاريخ الكشافة بالمملكة أنها بدأت من دار الحنان في جدة عام 1385هـ، وبذلك يكون عمر الكشافة النسائية بالمملكة أكثر من 75 عامًا.
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