شكرا لمتابعة خبر عن المقبل: لم يتعطل التعليم في المملكة يوماً واحداً بسبب الجائحة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): قال وكيل وزارة التعليم العام الدكتور محمد المقبل إن جائحة قال وكيل وزارة التعليم العام الدكتور محمد المقبل إن جائحة كورونا في بدايتها كانت صادمة للجميع، مضيفا:" بدأنا التخطيط في شهر رمضان للعام الدراسي الجديد ". وأوضح المقبل خلال حواره ببرنامج الراصد:" الوزارة قدمت ٣ نماذج للتعليم عن بعد وهي " البرتقالي والأخضر والأحمر "، وجاءت وفق الخيارات التشغيلية بحسب الحالة الصحية للطالب وسلامته. وأشار إلى أنه تم إنجاز المدرسة خلال ٨ ساعات لأنه كان في احتمال أن يكون هناك توقف، مشيرا:" جلسنا في ٨ ثم خرجنا في بث مباشر للإعلان عن المدرسة ".

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