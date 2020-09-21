شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التعليم: نحصر الطلاب الذين لم يدخلوا على منصة " مدرستي" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضحت متحدث وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن الوزارة تعمل على حصر الطلاب الذين لم يدخلوا على منصة " مدرستي " لمعرفة الأسباب.
وقالت الشهري خلال حديثها على برنامج " الراصد "، وزارة التعليم عملت على تنمة الشراكة مع الإعلام والأسرة وكافة أفراد المجتمع وهذا سبب النجاح
وأضافت : في الأسبوع الأول كان هناك تدريب للمعلمين والطلاب، وقمنا بحل جميع المشاكل والتحديات التي واجهت الطلاب.
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