شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التعليم: نحصر الطلاب الذين لم يدخلوا على منصة " مدرستي" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت متحدث وزارة التعليم ابتسام الشهري، أن الوزارة تعمل على حصر الطلاب الذين لم يدخلوا على منصة " مدرستي " لمعرفة الأسباب.

وقالت الشهري خلال حديثها على برنامج " الراصد "، وزارة التعليم عملت على تنمة الشراكة مع الإعلام والأسرة وكافة أفراد المجتمع وهذا سبب النجاح

وأضافت : في الأسبوع الأول كان هناك تدريب للمعلمين والطلاب، وقمنا بحل جميع المشاكل والتحديات التي واجهت الطلاب.