شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مروحية في سماء جدة تٌرفرف بعلم المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

واصلت الطائرات والمروحيات عروضها في سماء المناطق المختلفة بالمملكة احتفالات باليوم الوطني الـ 90.

ووثق فيديو علم المملكة وهو يرفرف فوق سماء جدة؛ حيث قام قائد مروحية بحمل العلم والتحليق به على مسافة قريبة يمكن رؤيته من جانب المواطنين.

يذكر أن المملكة تحتفل هذه الأيام بذكرى اليوم الوطني والذي يوافق 23 سبتمبر.