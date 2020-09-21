شكرا لمتابعة خبر عن قرار جديد بشأن المواطنين المسموح لهم بالسفر للخارج عند عودتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشفت الخطوط الجوية كشفت الخطوط الجوية السعودية ، اليوم الاثنين، أن المواطنين سيتم إعفاؤهم من تقديم فحص بي سي آر عند عودتهم الى المملكة. ولفتت إلى إلغاء السفر بالهوية الوطنية، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة ثلاثة أيام شريطة وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية العينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول إلى المملكة وخلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد او البقاء لمدة 7 أيام كاملة مع الاشتراك في تطبيقي “تطمن” و”وتوكلنا”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار جديد بشأن المواطنين المسموح لهم بالسفر للخارج عند عودتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.