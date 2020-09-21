آل الشيخ: الإخوان اللامسلمون يمارسون الإرهاب ضد كل من يحذر من خطرهم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أن جماعة الأخوان الإرهابية تحارب كل من يحذر من خطرهم. أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أن جماعة الأخوان الإرهابية تحارب كل من يحذر من خطرهم. وقال آل الشيخ : الأخوان اللامسلمون يمارسون الإرهاب المروع ضد كل من يحذر من خطرهم أو يكشف منهجهم ويعريه. وأضاف : أخطر وأشر فصائلهم السرورية وهم يشكلون حكومة عميقة في البلاد التي تبتلى بهم وينتشرون في مفاصل الدول ويقمعون بل يدمرون كل من فضحهم أو تعرض لهم سلاحهم الكذب والتزوير والغدروالتخفي وعدم مخافة الله .

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