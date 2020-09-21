ترحيب سعودي بالمصالحة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان

أعربت عن دعمها لتحقيق الأمن والحد من العنف..

تابعت حكومة المملكة العربية السعودية المصالحة التي عُقدت مؤخرًا بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان. وتعرب عن دعمها لعملية المصالحة وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والحد من العنف في أفغانستان. وتؤكد المملكة أنها كانت ومازالت مع أفغانستان والشعب الأفغاني لتحقيق جميع آماله وتطلعاته.

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