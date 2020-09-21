صحيفة الدعوى بشكلها الجديد ..مميزات وخدمات إلكترونية

كشفت وزارة العدل، اليوم الإثنين، عن إطلاق خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد، والتي تغني العملاء عن زيارة المحاكم.

وكتبت وزارة العدل، عبر حسابها الإلكتروني الموثق بموقع »تويتر«، » وزير العدل د. وليد الصمعاني يوجِّه بإطلاق خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد.«

خدمة جديدة

أوضحت وزارة العدل، عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، أن خدمة صحيفة الدعوى هي خدمة إلكترونية تتيح رفع دعوى من خلال إدخال بيانات المدعين والمدعى عليهم ووكلائهم أو محاميهم.

كما أشارت وزارة العدل، إلى أن الخدمة تتيح لمستخدميها كذلك تدوين موضوع الدعوى ونوعها ومتطلبات القضية وأسانيدها مع اختيار المحكمة المراد التحاكم لديها، مع إنشاء رقم طلب آلي مرتبط بالمحكمة المختارة ليتم متابعة الدعوى بواسطة رقم الطلب المعطى.

وعددت وزارة العدل، مزايا خدمة صحيفة الدعوى الإلكترونية التي وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وتتمثل هذه المزايا في :

ـ التقليل من عدد المدخلات المطلوبة في صحيفة الدعوى.

ـ سرعة قبول الدعاوى المكتملة.

ـ رفع كفاءة الخدمات العدلية الإلكترونية.

ـ سهولة متابعة الطلب بعد تقديمه.

ـ المرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية.

ـ الربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات

خدمات العدل الإلكترونية

وفي إطار برنامج التحول الإلكتروني الحكومي، أعلنت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني 16 خدمة إلكترونية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وفق المبادئ التي أقرتها المملكة العربية السعودية لحقوق الإنسان في إطار الحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية أحكامها، وتوفير الخدمات التوثيقية للمستفيدين وفق أطر إجرائية دقيقة، وتيسير الخدمة القضائية على المواطنين الوافدين.

والخدمات التي تقدمها وزارة العدل هي:

- صحيفة الدعوى الإلكترونية.

- طلب التنفيذ الإلكتروني.

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- تسجيل المخططات.

- الموارث.

- تحقق من وكالة.

- استعلام موعد عن قضية.

- استعلام عن معاملة.

- تقديم طلب للدوائر الإنهائية.

- طلب رخصة موثق.

- طلب ترخيص مقدمة خدمة تنفيذ.

- الاستعلام عن مأذوني الأنكحة.

- استعلام عن المحامين المعتمدين.

- استعلام عن المحكمين.

- نشر بيانات التنفيذ.

- التحقق من صحة تعريف موظف.

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