بالفيديو.. موجة غبار تضرب الرياض.. وتنبيه من هيئة الأرصاد

تنتهي مساء اليوم
نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق، موجة الغبار على منقطة الرياض، مشيرة إلى أنها مستمرة حتى الساعة العاشرة مساءً.
وكانت هيئة الأرصاد قد نبهت من هبوب موجة غبار من صباح اليوم الإثنين، موضحة أنها تنتهي مساء اليوم نفسه.
وأوضحت هيئة الأرصاد أن موجة الغبار تثير نشاط الرياح السطحية، وتسبب شبه انعدام في الرؤية.
فيديو | #الرياض_الآن تشهد موجة غبار تستمر حتى الـ 10 مساء#الإخبارية #غبار_الرياض pic.twitter.com/LlmbNetBzr
Advertisements— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 21, 2020
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