بالفيديو.. موجة غبار تضرب الرياض.. وتنبيه من هيئة الأرصاد

نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق، موجة الغبار على منقطة الرياض، مشيرة إلى أنها مستمرة حتى الساعة العاشرة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد نبهت من هبوب موجة غبار من صباح اليوم الإثنين، موضحة أنها تنتهي مساء اليوم نفسه.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن موجة الغبار تثير نشاط الرياح السطحية، وتسبب شبه انعدام في الرؤية.

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