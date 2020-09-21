النيابة العامة: الحبس والغرامة ينتظران المسيئين للعلم السعودي

أكدت النيابة العامة، أنها ستعاقب أي شخص أسقط أو أهان العلم الوطني للمملكة أو أي شعار آخر لها، بالحبس أو الغرامة، أو بالعقوبتين معًا.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على «تويتر»: «يحظى علم المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة».

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وأضاف: «كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقارًا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنًا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

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