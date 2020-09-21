بالصور.. السفارة الأمريكية بالرياض تحتفي باليوم الوطني الـ90 على طريقتها

تزينت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، باللون الأخضر، كما وضعت صورة للعلم الأمريكي والعلم السعودي، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي الـ90.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة على موقع «تويتر» صورًا للاحتفالية قائلًا: «السفارة الأمريكية في الرياض تتلون بالأخضر تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي 90».

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