توقيع اتفاقية بين الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وتعليم عسير

قام وفد من فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير بزيارة لتعليم المنطقة، وذلك للإطلاع على تجربتهم في التعليم عن بعد ، وآلية القبول لأبناء البدون ، وكذلك مناقشة آلية توقيع إتفاقية التعاون بين فرع الجمعية بعسير وإدارة التعليم، وذلك لتوضيح الهدف من الزيارة ، وقال المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة عسير الدكتور علي الشعبي، أنه من منطلق اختصاص الجمعية، فإنها تقوم بزيارات ميدانية وتلقي الشكاوى، وتتابعها مع الجهات المختصة بهدف تعزيز الايجابيات وإزالة السلبيات.

وكان في استقبال الوفد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، وضم الوفد مشرف فرع الجمعية الدكتور علي بن عيسى الشعبي وعضوي الجمعية الدكتور محمد آل مزهر والدكتور منصور القحطاني ومدير فرع الجمعية حمد آل مفرح، وتم عقد اجتماع مع مدير عام التعليم بحضور مساعد مدير عام التعليم سفر البريدي ومدير التقويم والقبول عيسى الهلالي ومدراء وحدة انجاز خيرية الشعيل ، وبعض منسوبي التعليم.