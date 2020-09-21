توقيع اتفاقية بين الجمعية الوطنية لحقوق الانسان وتعليم عسير

وكان في استقبال الوفد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، وضم الوفد مشرف فرع الجمعية الدكتور علي بن عيسى الشعبي وعضوي الجمعية الدكتور محمد آل مزهر والدكتور منصور القحطاني ومدير فرع الجمعية حمد آل مفرح، وتم عقد اجتماع مع مدير عام التعليم بحضور مساعد مدير عام التعليم سفر البريدي ومدير التقويم والقبول عيسى الهلالي ومدراء وحدة انجاز خيرية الشعيل ، وبعض منسوبي التعليم.
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