رئيس جامعة الملك خالد يرعى ندوة اليوم الوطني

رعى رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح السلمي الثلاثاء ندوة إلكترونية بعنوان "المملكة في يومها الوطني التسعين رؤية وإنجاز"، وذلك بتنظيم من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالجامعة. وتأتي هذه الندوة ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها الجامعة للاحتفال باليوم الوطني منها حفل افتراضي لشطر الطالبات برعاية وكيلة الجامعة بعنوان "ذكرى غالية ووطن عظيم"، ومعرض "دوت الخليج والفنون التشكيلية" الافتراضي، ولوحات جدارية وصور تعبيرية، وبرامج احتفال بفرع تهامة وكليات المحافظات، ومشاركات إعلامية متنوعة، وعروض وتخفيضات من عدد من الجهات، ودورات مجانية ومخفضة وشراكات، إضافة لإنتاج عدد من الأفلام ومبادرة "عرفان بجميل دوت الخليج" لطالبات كلية العلوم والآداب بالمجاردة.



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