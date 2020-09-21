الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة تهنئ القيادة باليوم الوطني 90

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن عدّاس باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة الملكية، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـتسعون لوطننا الغالي. وقال المهندس عدّاس "نتذكر جميعاً في هذا اليوم المسيرة المباركة التي بدأها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، في توحيد هذه البلاد، ووضع الخطوات الأولى في طريق البناء والعطاء لهذا الكيان العظيم"، وتابع المسيرة المباركة من بعده أبناؤه البررة بخطى ثابتة وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنماء والرفعة لهذا دوت الخليج الغالي، واليوم في العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله نشهد على المنجزات التنموية والمشاريع العملاقة التي تحققت في شتى المجالات لجميع أبناء دوت الخليج".



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