المراكز الصحية في الهفوف: الفيصلية، حي الملك فهد، الخالدية، الثليثية، السلمانية الشمالية، الفاضلية، العزيزية، المعلمين.
المراكز الصحية في المبرز: العيون، الجرن، المطيرفي، الشقيق، الخرس الشمالي، شعبة المبرز، اليحيا، محاسن.
المراكز الصحية في العمران: العمران، الجفر، القارة، الكلابية، المنيزلة، الجبيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل مسائي لـ22 عيادة أسنان بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.