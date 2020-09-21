تشغيل مسائي لـ22 عيادة أسنان بالأحساء

في خطوة هدفت لتقليص قوائم الانتظار في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مدن وقرى الأحساء، أعلن التجمع الصحي في الأحساء، أمس، تشغيل نحو 22 عيادة أسنان في المراكز الصحية خلال الفترة المسائية من الساعة الـ4 عصراً حتى الـ12 ليلاً، وذلك كمرحلة أولى في هذه المراكز، وذلك حتى الـ21 من شهر صفر الجاري، إلى جانب عملها في الفترة الصباحية، وذلك من خلال الحجز المسبق عبر منصة موعد، أو الاتصال على الرقم الهاتفي 937، وفيما يلي المراكز الصحية المستهدفة في الدفعة الأولى:

المراكز الصحية في الهفوف: الفيصلية، حي الملك فهد، الخالدية، الثليثية، السلمانية الشمالية، الفاضلية، العزيزية، المعلمين.

المراكز الصحية في المبرز: العيون، الجرن، المطيرفي، الشقيق، الخرس الشمالي، شعبة المبرز، اليحيا، محاسن.

المراكز الصحية في العمران: العمران، الجفر، القارة، الكلابية، المنيزلة، الجبيل.