عودة العمرة بـ40 % من معتمري الداخل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الحج والعمرة الإطار الزمني لعودة العمرة في ظل التحول المؤسسي عبر ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بالسماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وبنسبة 40 % من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية في ظل جائحة كورونا

وناقش الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر التحول المؤسسي لشركات العمرة ومقدمي الخدمات

للمعتمرين، مراحل عودة العمرة والزيارة، والذي نظمته الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، ونائب رئيس مجلس الغرف التجارية بالمملكة رئيس غرفة مكة هشام كعكي.

وأكد وزير الحج أن الوزارة ستعتمد في مراحل العودة التدريجية للعمرة على الحلول التقنية التي تمكن الشركات

من تسويق الخدمات محليا وعالميا، فيما ذكر نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أنواع الاندماجات

والاستحواذات في قطاع العمرة، منها الاستحواذ الخارجي، والذي سيكون من مستثمر أو شركة من خارج القطاع،

تستحوذ بالكامل على مجموعة شركات عمرة قائمة حاليا وتدمج تحت اسم الشركة المستحوذة.

في المقابل نوه وكيل الوزارة لشؤون العمرة، الدكتور عبدالعزيز وزان، بأن المرحلة الأولى لعودة العمرة ستشهد

في فترتها الثالثة السماح بالزيارة والعمرة من داخل المملكة وخارجها من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الاطار الزمني لعودة العمرة

آلية العمل في المرحلة الأولى

عودة أعمال قطاع العمرة والزيارة ب 3 مراحل في ظل الجائحة

الأولى: السماح بالعمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وبنسبة 40 % من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الثانية: السماح بالعمرة والزيارة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وبنسبة 75 % من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الثالثة: السماح بالزيارة والعمرة من داخل المملكة وخارجها بالطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية.

آلية العمل في المرحلة الثانية

إضافة إلى مكتسبات الإجراءات الاحترازية في المرحلة الأولى

المحافظة على مكتسبات الإجراءات الصحية عبر التركيز على الأنظمة التقنية، تأصيل خدمة متابعة ومرافقة المعتمرين من قبل مقدمي الخدمة.

إلغاء القيود والمحددات للطاقة التشغيلية المحددة لأعداد المعتمرين والزوار والعودة للوضع الطبيعي.

تخفيف القيود والمحددات لاستحقاق تأشيرة العمرة.

تصنيف شركات العمرة بناء على معيار الالتزام بتقديم الخدمات حسب توصيفها وضوابطها.

التوسع في طرق استقطاب المعتمرين من خلال التسويق المباشر للخدمات.

التوسع في تقديم الخدمات الاختيارية للقادمين من خارج المملكة من مختلف أنواع التأشيرات.

آلية العمل في المرحلة الثالثة