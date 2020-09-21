شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة لمن يهين علم المملكة أو أى دولة صديقة والان نبدء بالتفاصيل

قالت النيابة العامة ان كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أى شعار للمملكة أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة ، كرها أو احتقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول ، وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور ، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ٣ آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحبس والغرامة لمن يهين علم المملكة أو أى دولة صديقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.