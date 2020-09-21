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الحبس والغرامة لمن يهين علم المملكة أو أى دولة صديقة

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قالت النيابة العامة ان كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأي طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أى شعار للمملكة أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة ، كرها أو احتقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول ، وكان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور ، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ٣ آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .

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