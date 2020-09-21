شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم المصالحة بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان والان نبدء بالتفاصيل

تابعت حكومة المملكة المصالحة التي عُقدت مؤخرًا بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان، وتعرب عن دعمها لعملية المصالحة وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والحد من العنف في أفغانستان، وأن المملكة كانت ومازالت مع أفغانستان والشعب الأفغاني لتحقيق جميع آماله وتطلعاته.

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