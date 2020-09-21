شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتصدر مجموعة العشرين في "مؤشر الأمان" والان نبدء بالتفاصيل

تصدرت المملكة مجموعة العشرين في تقرير الأمم المتحدة في مؤشر أمان السكان أثناء السير ليلاً في مناطق سكنهم كما حققت المملكة المرتبة الأولى ضمن مجموعة العشرين في مؤشر الاعتماد على الشرطة والمرتبة الثانية في الاستجابة لمكافحة الجرائم المنظمة والثالثة في المؤشر الأمني.

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